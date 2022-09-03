تايوان ترصد ظهور 5 سفن و4 طائرات صينية في المنطقة

أعلنت وزارة دفاع تايوان، اليوم السبت، عبر صفحتها على تويتر، رصد ظهور 5 سفن حربية و4 طائرات تابعة لبحرية "جيش التحرير الشعبي الصيني" في المنطقة.



وفقًا لهذه البيانات، خلال المناورات، عبرت 4 طائرات، بالإضافة إلى 5 سفن، ما يسمى بالخط المتوسط ​​لمضيق تايوان في الجزء الجنوبي الغربي منه. وقالت الوزارة إن الجيش التايواني رد بإرسال دوريات جوية وتحذيرات لاسلكية ونشر أنظمة صواريخ.



وفي 28 أغسطس، أكدت الخدمة الصحفية للأسطول السابع الأمريكي رسمياً مرور طرادين تابعين للبحرية الأمريكية عبر مضيق تايوان.



في هذا الصدد، تم وضع القوات المسلحة الصينية في حالة تأهب.



رافقت قيادة المنطقة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني الطرادين الأمريكيين وراقبت كل أنشطتهما.