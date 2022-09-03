دفن جثمان جورباتشوف في موسكو

بعد إتمام مراسم الجنازة الرسمية بحضور آلاف المشيعين تم اليوم السبت دفن جثمان رئيس الدولة السوفيتية السابق ميخائيل جورباتشوف في موسكو.



وأفادت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية أن التابوت تم إنزاله في القبر على أنغام السلام الوطني الروسي مع آداء التحية العسكرية .



شيعت الجنازة في مقبرة المشاهير في دير نفوديفيتشي بموسكو.



ودفن جثمان جورباتشوف الحائز على جائزة نوبل للسلام بجانب زوجته رايسا.



توفي رئيس الدولة السابق وزعيم الحزب في موسكو يوم الثلاثاء الماضي عن عمر ناهز الحادية والتسعين عاما بعد صراع طويل مع المرض.



وفي الصباح ودع العديد من سكان موسكو جثمان جورباتشوف داخل النعش المفتوح.



لم يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تشييع الجنازة.



وغاب الساسة الغربيون البارزون عن الجنازة بسبب الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا.



كان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان هو رئيس الحكومة الوحيد من الاتحاد الأوروبي الذي حضر التشييع.



أظهرت صور الجنازة الصحفي ديمتري موراتوف وهو يحمل صورة جورباتشوف أمام أكاليل الزهور تكريما له.



موراتوف الحائز على جائزة نوبل للسلام هو رئيس تحرير صحيفة نوفايا جازيتا الناقدة للكرملين.



كان جورباتشوف مالكا مشاركا لهذه الصحيفة، التي كشفت مرارا وتكرارا الانتهاكات الحقوقية والسياسية التي ترتكب في روسيا.