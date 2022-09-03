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زيلينسكي يرحب بإعلان فرض سقف على أسعار النفط الروسي

كييف (د ب أ)
نشر في: السبت 3 سبتمبر 2022 - 12:38 ص | آخر تحديث: السبت 3 سبتمبر 2022 - 12:39 ص

رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، باعتزام وزراء مالية مجموعة الدول الصناعة السبع الكبرى فرض سقف على أسعار النفط الروسي.

وقال زيلينسكي إن الإجراء الغربي الجديد سيحد من تدفق عوائد النفط إلى موسكو ويساعد في "استعادة العدالة لجميع الأوروبيين الذين ابتزتهم روسيا بأزمة مصطنعة في سوق الطاقة".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، دعا وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في بيان مشترك الدول التي تستورد النفط الروسي إلى اتباع هذا الإجراء.

وجاء في البيان الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "نحن نسعى إلى تحالف واسع لتحقيق أقصى قدر من الفعالية".

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