أكد رئيس تحالف الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم السبت، أن العراق لا يمكن أن يختزل بوجه نظر سياسية أو مذهبية أو قومية فمصلحة الجميع تكمن بمشاركة الجميع في صنع القرار.



ودعا الحكيم، خلال لقائه سفير اليابان لدى العراق كوتارو سوزوكي، إلى "ضرورة إنهاء الأزمة السياسية الحالية بالاحتكام للدستور والقانون ومؤسسات الدولة الشرعية".



كما جدد الدعوة "لاعتماد الحوار سبيلا لتحقيق الإصلاح والتغيير المنشود".



وكانت قوى الإطار التنسيقي الشيعي قررت الليلة الماضية الدعوة إلى عقد جلسة للبرلمان العراقي لمدة أسبوعين لحين الانتهاء من مراسم أحياء أربعينية الأمام الحسين.



ومن المنتظر أن تعقد المحكمة الاتحادية العليا في العراق جلسة يوم الأربعاء المقبل للنطق بقرارها في دعوى قضائية تقدم بها التيار الصدري وأخرى لقوى مستقلة للمطالبة بحل البرلمان.