تجديد حبس الأب المتهم بالتسبب في وفاة ابنه بالشرقية

قرر قاضي المعارضات في محكمة مشتول السوق الجزئية بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، تجديد حبس الأب المتهم بالتعدي بالضرب على ابنه حتى فارق الحياة داخل منزله في بندر مركز مشتول السوق، وذلك لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهمة الاعتداء بالضرب على ابنه حتى فارق الحياة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة مشتول السوق، يفيد بورود إشارة من مستشفى مشتول السوق المركزي بوصول "م. ر. ا. ب"، 19 سنة، مقيم في بندر مركز شرطة مشتول السوق، جثة هامدة.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثمان بمعرفة مفتش الصحة تبين وجود شبهة جنائية في الوفاة، فيما تم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتبين من التحريات الأولية والفحص أن المجني عليه قد تعرض للتعدي البدني الذي أودى بحياته، فيما أشارت أصابع الاتهام إلى تورط الأب في الواقعة، وتم التحفظ على الأب واصطحابه إلى ديوان مركز شرطة مشتول السوق لمناقشته حول الواقعة.

وبالعرض على جهات التحقيق قررت انتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

وتوصلت التحريات إلى مقتل الشاب جراء تعرضه للضرب على يد والده، فيما تم ضبط المتهم.

وبالعرض على جهات التحقيق قررت حبسه على ذمة التحقيق.