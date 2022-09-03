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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، توقيف عسكري قام "بتصرفات غير لائقة مع عاملين ومرتادي مركز تسوق" في الكويت.

وقال الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، في تغريدة عبر "تويتر"، إن "قطاع الأمن الجنائي تمكن من ضبط شخص ظهر بمقطع فيديو متداول يرتدي اللباس العسكري (القوات الخاصة) يقوم باستخدام القوة مع الأشخاص بأحد مراكز التسوق".

وأضاف: "اتضح أنه من منتسبي الوزارة، وجاري إحالته لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو الضابط الكويتي الذي دفع المحاسب والزبائن لتمرير أغراضه أولا ودفع الحساب على الصندوق، مستخدما العنف لتخطي طابور الانتظار.

وعبر الكثير من المستخدمين عن انزعاجهم من تصرفات العسكري المستهجنة والتعدي على الناس، مستغلا منصبه ومركزه في القوات الخاصة.

ودعا الكثير من المستخدمين إلى ضرورة محاكمته وفصله واتخاذ أشد العقوبات بحقه.