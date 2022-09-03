هجوم على صحيفة «لوموند» بعد سحبها مقال رأي واعتذارها لماكرون

سحبت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أمس الجمعة، من موقعها الإلكتروني مقالا عن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للجزائر نهاية الشهر الماضي، ما أثار اتهامات للصحيفة بـ"ممارسة رقابة"، لكنها أرجعت السبب إلى تضمن المقال "خطأ أدى إلى تفسير خاطئ سيئ"، على حد تعبيرها.



ونشرت "لوموند" مقالا للباحث بول ماكس موران صباح الخميس الماضي تحت عنوان "اختزال الاستعمار في الجزائر (بقصة حب) يكمل تبني ماكرون موقف اليمين بشأن مسألة الذاكرة"، لكن سرعان ما قامت بسحبه بعد الظهر.



وكتبت النسخة المسائية للصحيفة في توضيح إن "جملة (قصة حب لم تخل من مأساة) التي قالها ماكرون في المؤتمر الصحفي، وإن كان يمكن أن تخضع لتفسيرات مختلفة، لم تكن تتحدث عن الاستعمار بالتحديد كما ورد في العمود، بل عن العلاقات الفرنسية الجزائرية الطويلة".



وأضافت "لوموند" أنها "تعتذر لقرائها وكذلك لرئيس الجمهورية". وعقب هذا التوضيح انهالت الانتقادات على الصحيفة.



وقال زعيم حزب "فرنسا الأبية" (يسار راديكالي) جان لوك ميلينشون في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" "سحبوا عمودا بسبب اقتباس عن ماكرون لا يعجبه! مرحلة جديدة في انهيار الصحافة التي كانت مرجعا في السابق".



من جهته، رأى الصحفي إدوي بلينيل مؤسس مجموعة "ميديابارت" في تغريدة أن تقديم لوموند "اعتذاراتها لرئيس الجمهورية" يمثل "رقابة مذهلة".



أما كاتب المقال بول ماكس موران، قال في تصريحات لصحيفة "ليبيراسيون" إن "سحب نص ما هو إلا عمل غير طبيعي وغير مفهوم".



وبعد هذه الانتقادات نشرت "لوموند" شرحا أكثر تفصيلا على موقعها أمس الأول، قالت فيه إن "صفحات زاوية تهدف إلى جمع تحليلات ووجهات نظر، بما في ذلك تلك المثيرة للجدل، لكن لا يمكننا السماح بنشر النصوص التي تحتوي على أخطاء في الوقائع".



وردا على سؤال عن الاعتذارات التي وردت في التوضيح الأول، قال مدير صحيفة لوموند، جيروم فينوليو: "عندما نرتكب أخطاء من فعلنا، من الطبيعي أن نعتذر للأشخاص الذين قد يكون سبب ذلك ضررا لهم بدءًا بقرائنا".