مسؤولة بريطانية سابقة تنتقد الحرب الاقتصادية التي يشنها بوتين

انتقدت أنجيلا نايت، الرئيسة التنفيذية السابقة للرابطة التجارية لصناعة الطاقة البريطانية، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جراء "شن حرب اقتصادية ونفسية" بأساليب مثل غلق خط أنابيب غاز رئيسي مؤدي إلى أوروبا، ما تسبب في ترك بريطانيا "في حالة من الفزع".



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا، أن حديث نايت جاء بعدما أعلنت شركة الطاقة الروسية جازبروم أن خط الأنابيب نورد ستريم 1 إلى ألمانيا سوف يظل مغلقا إلى أجل غير مسمى.



لقد تم إغلاق الخط لثلاثة أيام، لإجراء أعمال صيانة، ولكنه سوف يظل مغلقا لفترة أطول بعدما قالت غازبروم إنها وجدت تسربا نفطيا في توربين، ما أثار مخاوف بشـأن زيادة أكثر في أسعار الطاقة حول أوروبا.



وقالت نايت اليوم السبت، لمحطة تايمز الإذاعية، إنه كان هناك الكثير من الاعتماد من المملكة المتحدة وأوروبا على إمدادات الطاقة من دول "ليست كلها صديقة".



وأضافت "أنه (بوتين) يلعب الحرب الاقتصادية بشكل جيد للغاية. وأنه يلعب الحرب النفسية بشكل جيد للغاية".