تجديد حبس طفلة متهمة بقتل شقيقتها الصغرى بـ55 طعنة في بني سويف

قررت نيابة الواسطى شمال محافظة بني سويف، تجديد حبس المتهمة بقتل شقيقتها صاحبة الـ8 سنوات، في قرية أبويط دائرة المركز، 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامها بقتل المجني بـ55 طعنة سكين؛ بسبب غيرتها منها واهتمام أسرتها بها وتفضيلها عنها.

البداية كانت بتلقي اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطار من اللواء منصور الدغيدي مدير مباحث المديرية، يفيد بالعثور على جثة طفلة تدعى "ريتاج. م. م" 8 سنوات مقتولة داخل منزلها في قرية أبويط بمركز الواسطى، وبها عدة طعنات متفرقة بأنحاء مختلفة من الجسم، والذي وجه بسرعة تشكيل فريق بحثي بإشرافه لكشف ملابسات الحادث وضبط الجانية.

وشكل مدير مباحث المديرية فريقا بحثيا، ترأسه المقدم محمد محروس رئيس مباحث مركز شرطة الواسطى، لكشف ملابسات الحادث، حيث انتقل إلى مكان الجريمة لمعاينة الجثة وسؤال أسرتها والجيران، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأمرت جهات التحقيق بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي، وندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان ما بها من إصابات وسبب الوفاة، كذلك استدعاء أسرتها للسماع إلى أقوالهم، وطلب تحريات المباحث.

ودلت التحريات الأولية التي قادها رئيس مباحث مركز شرطة الواسطى إلى أن وراء الواقعة شقيقتها الكبرى وتدعى "س" 14 سنة، وأنها أقدمت على الحادث بسبب الغيرة من شقيقتها الصغرى واعتقادها باهتمام أسرتها بالمجني عليها أكثر منها ما دفعها إلى الإقدام على طعنها عدة طعنات وصلت إلى 55 طعنة بأنحاء متفرقة بالجسم أدت إلى وفاتها.

وباستدعاء المتهمة أقرت أمام جهات التحقيق بارتكابها الواقعة وأنها استخدمت سكين المنزل في الاعتداء على شقيقتها، بسبب تفضيل أسرتها شقيقتها الصغرى عنها "كانوا بيحبوها أكثر مني بكثير"، وانتقل رجال المباحث برفقة جهات التحقيق إلى مكان الجريمة وجرى إجراء المعاينة التصويرية للحادث برفقة المتهمة.

وصرحت نيابة الواسطى بدفن جثة المجني عليها إلى مثواها الأخير، والتحفظ على أداة الجريمة "سكين المطبخ"، وتجديد حبس المتهمة 15 يوما على ذمة التحقيقات.