إيران: نهج جديد في السعودية للتفاوض من أجل استئناف العلاقات معنا



أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، أن "هناك نهجا جديدا في السعودية، للتفاوض من أجل استئناف العلاقات مع طهران".



ونقلت وسائل إعلام عن وزارة الخارجية الإيرانية قولها إن "هناك نهجا جديدا في السعودية، للتفاوض من أجل استئناف العلاقات معها"، واصفة هذ الأمر بالمهم.



وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قد أكد أن تعزيز العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية، يصب في صالح الأمن في المنطقة ككل.



ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، فقد اعتبر رئيسي أن إعادة بناء وتعزيز العلاقات بين السعودية وإيران يخدم أمن المنطقة.



وعن جلسات الحوار التي عقدت بين إيران والمملكة، قال رئيسي: "كانت مفيدة، ومع استكمال تنفيذ الاتفاقات السابقة سيتمهد الطريق لتعزيز التفاعل".



وأجرت السعودية وإيران 5 جولات من المحادثات في بغداد حول تطبيع العلاقات المقطوعة وسبل حل الخلافات وسط توقعات لاستضافة العاصمة العراقية للجولة السادسة من هذا الحوار قريبا.



وانقطعت العلاقات بين البلدين في 2016، بعدما اقتحم محتجون السفارة والقنصلية السعودية في إيران، احتجاجا على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي نمر النمر بعد إدانته بتهمة الإرهاب.



وتسود خلافات عميقة بين طهران والرياض في العديد من الملفات بما في ذلك الملف اليمني، حيث تقود السعودية تحالفا عسكرية لدعم القوات الحكومية جماعة الحوثي المدعومة من إيران، والتي تسيطر على العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.