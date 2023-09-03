ميدفيديف: يتعين على اليابان التخلي عن خطط العسكرة الجديدة والاعتراف بنتائج الحرب العالمية الثانية

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الأحد، إن سعي اليابان إلى اتباع مسار نحو عسكرة جديدة يعقد الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل خطير.

ويتواجد ميدفيديف في يوجنو ساخالينسك، أقصى شرق روسيا، حيث يشارك في فعاليات بمناسبة يوم النصر على اليابان العسكرية وانتهاء الحرب العالمية الثانية، الذي يتم الاحتفال به في 3 سبتمبر، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف ميدفيديف، "من المؤسف أن السلطات اليابانية تنتهج مسارا نحو عسكرة جديدة للبلاد، لقد أصبحوا ورثة اليابان التي واجهت نهاية مشينة ذات يوم".

وقال ميدفيديف، إنه بدعم من الأوصياء الأمريكيين، تعمل اليابان بنشاط على توسيع بنيتها التحتية العسكرية، وشراء الأسلحة الأجنبية، بما في ذلك الأسلحة الهجومية، ويتم رفع القيود المفروضة على ما يسمى بقوات الدفاع الذاتي والعمليات العسكرية في الخارج، وتجري التدريبات العسكرية بالقرب من جزر الكوريل، مما يعقد الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل خطير.

وأضاف ميدفيديف، "يجب على اليابان أن تستخلص الدروس من التاريخ، وأن تعترف بشكل كامل بنتائج الحرب العالمية الثانية، وأن تفعل كل ما في وسعها لمنع اندلاع الحرب الثالثة، وأن تتخلى عن خططها العسكرية لصالح شعبها".