مدير مركز أكساد: إفريقيا تستورد 93% من القمح من روسيا وأوكرانيا

عبر الدكتور نصر الدين عبيد مدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد»، عن تفاؤله الشديد بعودة روسيا لاتفاقية الحبوب، وبخاصة أنها تعتبر أكبر مصدر للقمح والحبوب في العالم.



وأضاف في تصريحات لبرنامج «مطروح للنقاش»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، أن الصين تنتج 134 مليون طن لكنها لا تصدر للخارج، وكذا الحال بالنسبة للهند التي تنتج 105 ملايين طن.



وأوضح أن روسيا أنتجت في العام الماضي أكثر من 90 مليون طن، وهي المصدر الأول للقمح تقريبا، موضحا أن صادرات أوكرانيا تتراوح بين 20 و25 مليون طن.



وأشار إلى أن هذه الصادرات إذا ما جرى إضافة إليها الحبوب والزيوت والأسمدة، فإن الدول المستفيدة من هذا التصدير ستكون دول إفريقيا التي تستورد أكثر من 93% من القمح من روسيا وأوكرانيا، كما أن الدول العربية تستورد أكثر من 60% من القمح من روسيا وأوكرانيا.



يُشار إلى أنه في 17 يوليو الماضي، رفضت روسيا مواصلة مشاركتها في صفقة الحبوب، التي تُوصّل إليها قبل عام لضمان تصدير الحبوب الأوكرانية بأمان عبر البحر الأسود.



وفي نهاية أغسطس الماضي، صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بعد محادثات مع نظيره التركي هاكان فيدان، بأنه أبلغه ما يجب أن يفعله الغرب لاستئناف اتفاق تصدير الحبوب.



وقال لافروف، إنه تم بحث المشكلة التي نشأت بعد إنهاء مبادرة البحر الأسود (صفقة الحبوب) لتصدير الحبوب من المواني الأوكرانية، مشيرا إلى أنه أُبلغ فيدان بما يجب أن يفعله الغرب من أجل استعادة جدوى هذه المبادرة.



وأكد لافروف أنه في حال أوفى الغرب بوعوده، فإنه سيتم استئناف اتفاق الحبوب بشكل فوري.