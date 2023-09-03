اليابان: إصابة زوجين مسنين إثر هجوم دب أسود عليهما في أحد الحقول

أصيب زوجان مسنان في السبعينات من عمرهما، صباح اليوم الأحد؛ إثر هجوم دب أسود عليهما في أحد الحقول بمقاطعة نيجاتا على ساحل بحر اليابان، بحسب ما ذكرته الشرطة اليابانية.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن الشرطة القول إن الدب الأسود هاجم الزوج في البداية عند حوالي الساعة 0520 صباحا، بينما كان يروي أحد الحقول، ما أدى إلى إصابته بجروح في وجهه وذراعيه.

ثم هاجم الدب زوجته وتسبب لها في خدش بذراعها الأيمن بعد أن هرعت إلى مكان الحادث. واتصل أحد الجيران لاستدعاء سيارة الإسعاف.

جدير بالذكر أن الدببة السوداء تعيش في بعض أجزاء الأرخبيل الياباني، بينما يعيش الدب البني الأكبر حجما في هوكايدو، وهي الجزيرة الرئيسية الواقعة في أقصى شمال البلاد.