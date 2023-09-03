تايمز: بن والاس سعى لإلغاء صفقة شراء بريطانيا لمروحيات شينوك الأمريكية

كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية، اليوم، أن وزير الدفاع البريطاني السابق بن والاس أثار توتر دبلوماسي مع واشنطن بعد تهديده بإلغاء صفقة شراء القوات الخاصة البريطانية لمروحيات عسكرية أمريكية.

وأوضحت الصحيفة، أن والاس أصدر التحذير مباشرة إلى نظيره الأمريكي لويد أوستن الشهر الماضي قبل توصل الحكومة البريطانية لاتفاق بهذا الصدد.

وأضافت أن الخلاف، الذي تورط فيه السفيران البريطاني والأمريكي، أجبر الحكومة البريطانية على التدخل في محاولة لنزع فتيل التوترات.

وذكرت الصحيفة، أن والاس الذي استقال من منصبه، الخميس الماضي، أمضى أسابيعه الأخيرة في الحكومة يضغط لإلغاء صفقة شراء 14 مروحية من طراز "شينوك إتش-47" التي تصنعها شركة بوينج. وكان من المقرر تسليم أول دفعة من الطائرات لبريطانيا بحلول عام 2026.

وبحسب الصحيفة، ترى واشنطن أن المروحيات ستحسن قدرات بريطانيا على المساهمة في العمليات المشتركة مع الولايات المتحدة والشركاء الآخرين في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

ونقلت "تايمز" عن مصادر بريطانية القول إنه خلال الأسابيع الأخيرة بدأ والاس التعبير عن تحفظات جدية بشأن الصفقة، واقترح خلال محادثات داخلية إلغائها في إطار عملية لتخفيف الضغط على ميزانية وزارة الدفاع.

وأفاد مصدر بأن أسطول بريطانيا من طائرات "شينوك" البالغ قوامه 60 طائرة يكلف حوالي 14 ألف جنيه إسترليني في الساعة.

وقالت مصادر مقربة من والاس إنه حاول إلغاء الصفقة التي تقدر قيمتها بحوالي 2.3 مليار جنيه إسترليني. وأوضح الوزير البريطاني أنه يمكن شراء طائرتي شحن من طراز "آير باص آيه 400 إم" مقابل 500 مليون جنيه إسترليني.

وأشار مصدر مقرب من وزير الدفاع البريطاني السابق إلى امتلاك بريطانيا أكبر أسطول رفع ثقيل في أوروبا، وأن تلك الأموال يمكن إنفاقها بشكل أفضل على الاستثمار في المروحيات المتوسطة للأغراض العامة، والتي تكون تكلفة تشغيلها أرخص.

إلى ذلك، نفى مصدر آخر مقرب من والاس أن تكون المسألة مرتبطة بمسألة رفض واشنطن دعم مساعيه لتولي منصب الأمين العام لحلف "الناتو"، واصفاً أي صلة مقترحة بهذا الأمر بأنها "مثيرة للشفقة".

وذكر أن وزير الدفاع البريطاني السابق آثار احتمال إلغاء الصفقة قبل عامين.

وأضاف المصدر أن مخاوف والاس استندت بالكامل على التكلفة والقدرة والقيمة الفعلية التي تمثلها الصفقة لبريطانيا.

يذكر أن والاس كان يأمل في أن يخلف ينس ستولتنبرج أميناً عاماً لحلف "الناتو"، لكنه في يونيو الماضي، اعترف بأن حملته لقيادة التحالف العسكري فشلت، بعدما رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن دعم ترشحه.