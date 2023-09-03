وزير السياحة الباكستاني: الحكومة تتخذ خطوات لتعزيز الاستثمار الأجنبي في صناعة السياحة

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قال وزير السياحة الباكستاني واسي شاه، اليوم الأحد، إن الحكومة الباكستانية تتخذ خطوات مهمة لتعزيز الاستثمار الأجنبي في صناعة السياحة، وتعزيز ثقة المستثمرين لاستكشاف الإمكانيات السياحية لباكستان والتي من شأنها تعزيز صورة باكستان على المستوى الدولي.

وأضاف "شاه"، لقناة إخبارية خاصة، أنه يتم بذل الجهود لتعزيز وعرض التراث السياحي الغني لباكستان في جميع المحافل الدولية بمشاركة نشطة من القطاعين العام والخاص، بحسب ما أوردته وكالة "أسوشيتد برس" الباكستانية اليوم الأحد.

وقال شاه، إنه سيتم وضع حجر الأساس لأول حديقة ترفيهية في سكاردو في القريب العاجل.

وأضاف وزير السياحة، أنه سيتم اتخاذ التدابير الممكنة لتوفير أفضل التسهيلات للسياح، مضيفا أن قطاع السياحة سيعمل بشكل فعال على تعزيز الاقتصاد الوطني وقيادة البلاد إلى التقدم والازدهار.

وقال الوزير، إن نمو صناعة السفر يجب أن يفيد المجتمعات المحلية مع تعزيز النظام البيئي السياحي.

وأضاف شاه، أن باكستان لديها إمكانيات كبيرة لجذب عدد كبير من السياح الأجانب والباكستانيين المغتربين؛ لاستكشاف ومشاهدة حضارة البلاد والسياحة البيئية والسياحة الدينية.