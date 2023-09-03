الأسد يصدر مرسوما تشريعيا ينص على إلغاء محاكم الميدان العسكرية

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، مساء اليوم الأحد، مرسوما تشريعيا ينص على إلغاء محاكم الميدان العسكرية.



وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية السورية، أصدر «الأسد» المرسوم التشريعي رقم 32 للعام 2023، القاضي بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 109 بتاريخ 17/8/1968 وتعديلاته، المتضمن إحداث محاكم الميدان العسـكرية.



وبحسب المرسوم، تُحال جميع القضايا المحالة إلى محاكم الميدان العسكرية بحالتها الحاضرة إلى القضاء العسـكري، لإجراء الملاحقة فيها وفق أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسـكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.



وأشار بيان الرئاسة السورية، إلى أن المرسوم الصادر اليوم، يعد نافذاً من تاريخ صدوره.



