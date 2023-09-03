كييف تقول إنها دمرت قاربا روسيا في البحر الأسود

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دمرت البحرية الأوكرانية زورقا حربيا روسيا في البحر الأسود، حسبما أعلن الجيش الروسى اليوم السبت.

وأعلنت البحرية الأوكرانية على تطبيق تليجرام، أن ستة من أفراد طاقم الزورق قتلوا وأصيب آخران بعدما أطلقت قوات كييف النار على الزورق في شمال غرب البحر الأسود.

وفي مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الأوكرانية، تظهر لقطات من منظور طائرة مسيرة أشخاصا يفرغون الزورق وينقلون أشياء إلى الشاطئ، وبعد فترة وجيزة أظهرت اللقطات انفجارا كبيرا.

يذكر أنه لا يمكن التحقق بشكل مستقل من بيانات الجيش الخاصة بالمعارك. ولم يتضح بعد متى تم تصوير الفيديو.