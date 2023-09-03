مؤسسة إندونيسية: الرقمنة جوهرية من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة

قالت شينتا دابليو كامداني، رئيسة جمعية أرباب العمل الإندونيسية اليوم السبت إن الرقمنة جوهرية من أجل دعم التمكين الاقتصادي للمرأة ، حسبما أفادت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية.

وذكرت خلال حلقة نقاش في منتدى الرؤساء التنفيذيين لنساء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في جاكرتا أن ذلك يرجع إلى أن النساء في إندونيسيا ورابطة آسيان، ما زلن يواجهن عوائق في الوصول المتساوي للتمويل .

ويتم تنظيم المنتدى على هامش قمة آسيان للتجارة والاستثمار التي ستنعقد غدا الأحد.

وذكرت كامداني أن الرقمنة ضرورية لأنها ستيسر على النساء تحقيق التمكين الاقتصادي.

وأشارت إلى أن إمكانية الوصول الرقمي ليست متساوية في جميع الدول. ولذلك، يجب أن تنال عناية خاصة من أجل دعم التمكين الاقتصادي للمرأة.