اليابان: أورينت كورب تتعاون مع البنوك لمساعدة المواطنين في شراء المنازل

قال المسؤولون بشركة أورينت كورب اليابانية المتخصصة في مجال تقديم خدمات ائتمان المستهلك اليوم الأحد ، إن الشركة سترتبط بأكثر من عشرة بنوك إقليمية في جميع أنحاء البلاد في أكتوبر المقبل لتوسيع أعمالها الجديدة في مجال الإقراض وذلك بهدف مساعدة المواطنين على شراء منازل شاغرة، حسبما أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية.

ومن المتوقع أن تساهم الخدمة الجديدة التي أطلقت عليها الشركة اسم "قرض أكيكاتسو" في تقليل العدد المتزايد من المنازل الشاغرة في البلاد، بسبب انخفاض عدد السكان وشيخوخة المجتمع المتسارعة.

وأشار المسؤولون إلى أن البنوك عادة ما تحجم عن تقديم قروض لمن يرغبون في شراء منازل غير مأهولة لانخفاض قيمتها كضمان، بيد أن الشراكة مع أورينت ستسهل عملية الموافقة على تقديم مثل هذه القروض لما للشركة من خبرة واسعة في أعمال ائتمان المستهلك ، مثل قروض السيارات، وذلك لتجنب التعثر في تسديد الديون.

وبحسب البيانات الحكومية ، يوجد في البلاد نحو 49ر3 مليون منزل غير مأهول ، في ظل غياب أية خطط لاستخدامها منذ عام 2018.

ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 7ر4 مليون منزل في عام 2030 ما لم يتم اتخاذ أية إجراءات لحل تلك المشكلة.

وقالت الشركة إنه من الممكن أيضا استخدام القروض لتجديد المنازل ، الأمر الذي سيقلل من العقبات أمام الراغبين المحتملين في شراء مثل هذه المنازل.