السعودية: انطلاق أعمال الدورة الموسعة الـ45 للجنة التراث العالمي في الرياض

انطلقت اليوم الأحد، أولى أعمال استضافة المملكة العربية السعودية للدورة الموسعة الـ45 للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الحضورية والتي تشمل الأحداث والمنتديات المصاحبة لها، وذلك بافتتاح أعمال منتدى المهنيين الشباب في مجال التراث العالمي.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم، بدأت أعمال الاستضافة بعد اعتماد المملكة لرئاسة اللجنة في الدورة السابقة، وذلك تتويجًا للجهود الاستثنائية التي تبذلها المملكة في حفظ التراث العالمي تحت مظلة اليونسكو.

وعُقدت اليوم أولى جلسات منتدى المهنيين الشباب في مجال التراث العالمي الذي يُعنى بترسيخ وتعزيز دور الشباب في مجال حفظ التراث العالمي وتزويدهم بما يقوي إمكانياتهم ويصقل مواهبهم، على أن تبدأ أعمال منتدى مدراء مواقع التراث العالمي الخامس الأحد المقبل، والذي سيوفر منصةً مميزة لمديري مواقع التراث العالمي لعرض مقترحاتهم ومرئياتهم حول مجال حفظ التراث، إضافةً إلى مناقشة سبل التحديات الواردة في هذا المجال طوال فترة انعقاده التي تنتهي يوم الاثنين 25 سبتمبر.

وتختص لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو في اتخاذ القرارات المتعلقة بإضافة المواقع التراثية المُقترحة إلى قائمة التراث العالمي، وتقييم حالات المواقع المُدرجة واستقبال التقارير والمقترحات المقدمة من قِبل مديري مواقع التراث العالمي، سعيًا لرفع جودة أعمال حفظ التراث ومواجهة التحديات.

وستدرس اللجنة في اجتماعها مقترحات إدراج 50 موقعًا إلى قائمة التراث العالمي، منها 37 موقعًا ثقافيًا، و12 موقعًا طبيعيا وموقعين متعددي الأهمية، إلى جانب مناقشة خمسة تعديلات على حدود المواقع التراثية جذريًا.

وتضم قائمة التراث العالمي 1157 موقعًا تراثيًا منتشرة في 167 دولة حول العالم، مقسمةً ما بين مواقع طبيعية مثل الغابات والواحات، ومواقع من صنع الإنسان كالقرى والقصور ذات الأهمية الثقافية والتراثية، ومواقع تجمع بين الاثنين.

وتضم المملكة ستة مواقع تراثية مسجّلة في قائمة التراث العالمي، والتي سيزور المشاركون في أعمال اللجنة ثلاث مواقع منها، وهي حي الطريف التاريخي في الدرعية، وواحة الأحساء بمدينة الأحساء -شرق المملكة، وموقع الحِجر في محافظة العُلا.

وتأسست لجنة التراث العالمي في عام 1972، وتتكون من ممثلي 21 دولة من أصل 194 دولة حول العالم صدّقت على اتفاقية التراث العالمي.