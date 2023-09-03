الحكومة الروسية تعتزم تخصيص 27 مليون دولار إضافية لدعم المطارات

قالت الحكومة الروسية، على موقعها الإلكتروني، إنها ستخصص 6ر2 مليار روبل (27 مليون دولار) إضافية لدعم المطارات في وسط وجنوب روسيا بسبب تجديد القيود المفروضة على الرحلات الجوية.

وأضافت الحكومة "سيتم تخصيص أكثر من 6ر2 مليار روبل إضافية من الصندوق الاحتياطي للحكومة إلى مطارات المناطق الوسطى والجنوبية لتعويض نفقاتها جزئيا بسبب تجديد القيود المفروضة على الطيران"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقالت الحكومة إن الدعم سيشمل مطارات روستوف أون دون، وكراسنودار، وأنابا، وجيلندجيك، وإيليستا، وليبيتسك، وبيلجورود، وبريانسك، وكورسك، وفورونيج، وسيمفيروبول، وسيتم تخصيص الأموال لتعويض نفقات التشغيل جزئيا.

يشار إلى أن الحكومة الروسية خصصت نحو 5ر2 مليار روبل (26 مليون دولار) من صندوق الطوارئ الخاص بها لنفس الأغراض في مايو الماضي.