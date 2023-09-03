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صندوق الاستثمارات السعودي يبيع حصته في شركة الغاز مقابل 491 مليون ريال

الرياض - د ب أ
نشر في: الأحد 3 سبتمبر 2023 - 1:15 م | آخر تحديث: الأحد 3 سبتمبر 2023 - 1:15 م

أعلنت شركة "جي آي بي" كابيتال، بصفتها مستشاراً مالياً لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، قيام الصندوق ببيع حصته من رأس مال شركة الغاز والتصنيع الأهلية "الغاز" إلى شركة جدوى للاستثمار، وذلك من خلال صفقة خاصة، مقابل 19 ر491 مليون ريال سعودي

وقالت الشركة، في بيان على موقع سوق الاسهم "تداول السعودية" اليوم الأحد، إنه بموجب اتفاقية، باع صندوق الاستثمارات العامة حصته البالغة 19ر8 مليون سهم تمثل 92ر10 % من رأس مال شركة الغاز إلى شركة جدوى للاستثمار، وذلك من خلال صفقة خاصة، مقابل 19ر491 مليون ريال سعودي.

وأضافت أنه سيتم تنفيذ الصفقة كصفقة متفاوض عليها وفق إجراءات التداول والعضوية في السوق المالية السعودية اليوم، منوهةً إلى أنه سيتم إتمام الصفقة في موعد أقصاه بعد غد الثلاثاء.


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