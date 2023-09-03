قال السفير بابكر الصديق، المتحدث باسم الخارجية السودانية، إن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، تفقد العديد من الولايات في البلاد، مشيرًا إلى أن الأوضاع طبيعية في معظم المناطق، وأن الأولوية الآن هي القضاء على التمرد وإنهاء معاناة وتشريد وقتل المواطنين.

وأضاف «الصديق»، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية رغدة منير، مساء الاحد، أن هناك التفافًا شعبيًا واضحًا وقويًا وغير مسبوق حول القوات المسلحة، مؤكدًا أن الأخيرة تضطلع بدورها في مواجهة تمرد ميليشيا الدعم السريع، والذي شبّهه بـ«العدوان الخارجي».

وأكد المتحدث باسم الخارجية السودانية، أن «ساعة الحسم اقتربت»، مشددًا على أن القوات المسلحة والحكومة السودانية تضطلعان بدورهما لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها، وتكريس الاستقرار والثبات الإقليميين.

وأوضح أن ما «يجري في السودان تمرد عسكري على القوات المسلحة الشرعية»، لافتًا إلى أن المجتمع الدولي عليه تفهم حقيقة ما يجري في السودان، حيث لا يجب توصيف ما يحدث بأنه صراع على السلطة بين طرفين، لأنه توصيف مضلل وغير دقيق.