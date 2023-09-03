البابا يدعو المجتمع الكاثوليكي الصغير في منغوليا ليكونوا مسيحيين صالحين

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ترأس بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، قداسا في عاصمة منغوليا اليوم الأحد، حيث شجع خلاله المجتمع الكاثوليكي الصغيرة بالبلاد، على المضي قدما بثقة في عقيدتهم المسيحية.

وأقام البابا القداس بحضور نحو ألفي شخص في حلبة الهوكي الجليدية الداخلية "ستيب أرينا" في أولان باتور. وإضافة إلى المسيحيين الكاثوليك في منغوليا، شارك حجاج من الصين وأماكن آسيوية أخرى.

ويختتم فرنسيس زيارته الأولى إلى منغوليا غدا الاثنين. ويعيش في تلك البلاد الواقعة بين روسيا والصين، حوالي 1500 كاثوليكي فقط.

وتعد البوذية الديانة الأكبر في منغوليا، التي يبلغ عدد سكانها 3.4 مليون نسمة.

وكان القداس، أحد أبرز الأحداث خلال زيارة البابا التي مدتها 4 أيام.

ووصف أتباع الدين المسيحي المحتشدين في أولان باتور بأنهم "مسيحيون صالحون ومواطنون ورعون" يجب أن يتأكدوا "من قرب ودعم الكنيسة بأكملها".

وقال البابا (86 عاما) إن "شعب الله في منغوليا" هو شعب عزيز عليه.

كما رحب البابا بشكل جلي بالحجاج القادمين من دول آسيوية مختلفة، لا سيما "الشعب الصيني النبيل".

وقال: "أطلب من الكاثوليك الصينيين أن يكونوا مسيحيين صالحين ومواطنين ورعين". وجاء مسيحيون أيضا من هونج كونج وفيتنام وإندونيسيا والفلبين.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، دعا إلى التناغم بين الأديان خلال لقاء بين ممثلي عدد من الأديان.

وقال البابا خلال اللقاء بمسرح "هون" خارج عاصمة منغوليا، إن الدين بالتحديد يقوم بدور إحلال التناغم على العالم الممزق بسبب الصراعات والخلافات.

وأضاف أنه في حال ركز من يتولون المسئولية على المواجهة والحوار "سوف يكون بالتأكيد ذلك عاملا مساهما حاسما في إنهاء الصراعات التي تجلب المعاناة للشعوب".

وأدان البابا "الانغلاق العقلي والفرض الأحادي و الأصولية والإكراه الإيديولوجي".