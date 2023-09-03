إسرائيل تعلن عن زيارة تاريخية لأول مسئول مغربي إلى الكنيست

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن رئيس مجلس المستشارين في المغرب، النعم ميارة، ‏سيجري زيارة إلى إسرائيل يوم الخميس المقبل، واصفة تلك الزيارة بـ«التاريخية».‏

ونقلت قناة «i24» الإسرائيلية عن رئيس الكنيست، أمير أوحانا، ترحيبه بهذه الخطوة، وقال إنها «زيارة غير مسبوقة تشهد على المرحلة الجديدة في العلاقات الإسرائيلية المغربية»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وتابع: «لم يكن بوسع المرء إلا أن يحلم بوصول رمز الحكم المغربي في زيارة دولة إلى إسرائيل، واليوم هو واقع مفعم بالأمل، وله دلالاته على إمكانيات توسيع دوائر السلام في الشرق الأوسط».

وأضاف: «أهنئ صديقي رئيس مجلس المستشارين في المغرب، النعم ميارة، لكونه أول رمز للحكومة المغربية يقوم بزيارة تاريخية للكنيست».

ولفتت القناة الإسرائيلية إلى أن أهمية الزيارة تكمن أيضا في أنها أول لقاء رسمي يعقد في إسرائيل بمشاركة قيادات رفيعة المستوى من البلدين، بعد اعتراف إسرائيل بالصحراء المغربية.

وتأتي زيارة «ميارة» ردا على الزيارة التي أجراها رئيس الكنيست الإسرائيلي، للمغرب، قبل 3 أشهر.

وكان موقع «هسبريس» المغربي، أفاد يوم الثلاثاء الماضي، بأن رئيس مجلس المستشارين في المغرب، النعم ميارة، سيجري زيارة إلى الأردن ورام الله والقدس، في الفترة من الخامس إلى الثامن من سبتمبر الجاري.