رئيس وزراء ماليزيا يقود وفدا إلى قمة الآسيان في جاكرتا غدا

سيقود رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، وفدا رفيع المستوى لحضور قمة الآسيان رقم 43، وقمم ذات صلة في جاكرتا؛ بهدف بحث مختلف القضايا، بما في ذلك تعزيز العلاقات الثنائية ودعم الاقتصاد وسلامة الغذاء والاستقرار الإقليمي.

وذكر وزير خارجية ماليزيا، زمبري عبد القادر، أن رئيس وزراء ماليزيا، الذي سيصل إلى جاكرتا غدا الاثنين، من المتوقع أن يحضر 11 اجتماعا مع رؤساء الحكومات وقادة المنظمات الدولية، بما في ذلك نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس ورئيس وزراء الصين، لي تشانج ورئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي ورئيس وزراء استراليا، انتوني البانيز، بين آخرين، حسب صحيفة "ذا ستار الماليزية" اليوم الأحد.

وأضاف: "طوال زيارة رئيس الوزراء إلى إندونيسيا، ووفقا لجدول أعمال الحالي، ستكون الزيارة مزدحمة".

وتابع: "يعرب رئيس الوزراء عن نيته الاستفادة الكاملة من وقته لتعزيز العلاقات بين ماليزيا والدول الأخرى".

وقال في مؤتمر صحفي اليوم الأحد: "هذه هي الفرصة المثالية لماليزيا لتحسين العلاقات مع هؤلاء الذين يحضرون القمة في مختلف الجوانب".

ومن المقرر عقد قمة الآسيان رقم 43 في الفترة ما بين الخامس والسابع من سبتمبر.