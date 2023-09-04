إصابة الممثل الفرنسي ماتيو كازافيتش بإصابات خطيرة في حادث دراجة نارية

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أصيب الممثل والمخرج الفرنسي ماتيو كازافيتش بإصابات خطيرة في حادث دراجة نارية، حسبما أفاد مسئولون اليوم الأحد.

وقال مكتب المدعي العام في إيفري، إن كازافيتش كان يقوم بجولة تنشيطية بمفرده على الدراجة النارية عندما وقع الحادث. وأضاف أنه لم يكن هناك تصادم مع مركبة أخرى.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن كازافيتش (56 عاما) أصيب بإصابات خطيرة في الحادث الذي وقع جنوب باريس وتم نقله إلى المستشفى. من جانبها، قالت صحيفة "لو باريزيان" إن إصابات الممثل لا تهدد حياته.

يذكر أن كازافيتش اشتهر بالتمثيل في أفلام مثل "أميلي" وبإخراج أفلام أخرى مثل "لا هاين" (الكراهية).