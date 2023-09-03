صندوق الاستثمارات السعودي يعلن عن شركة رائدة في قطاع الصناعات الحديدية بالمملكة

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن توقيع اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) بنسبة 100%، من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد، أنه بموجب شروط الاتفاقيات، ستستحوذ في الوقت ذاته شركة "حديد" على أسهم شركة الراجحي للصناعات الحديدية "حديد الراجحي" بنسبة 100%، وذلك بمقابل زيادة رأس المال والاكتتاب بحصص جديدة في شركة "حديد".

وأضافت أنه لإتمام هذه الصفقات، يشترط استيفاء الشروط والحصول على الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة، وسيتم تحديد نسبة ملكية كل من صندوق الاستثمارات العامة والراجحي للاستثمار في شركة "حديد" وفق آليات إتمام الصفقات المذكورة في الاتفاقيات المعنية.

وستدعم الصفقات جهود صندوق الاستثمارات العامة في المساهمة بتنمية الصناعة المحلية وتلبية الطلب المحلي المتزايد لمنتجات الحديد في قطاع التشييد والبناء والمركبات، والمرافق الخدمية والطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وستجمع الصفقات مرافق شركتي "حديد" و"حديد الراجحي" عالية الجودة، إضافة للاستفادة من القدرات الإدارية والخبرات الفنية والتجارية التي يمتلكانها في قطاع الحديد في المملكة، الأمر الذي يسهم في رفع الطاقة الإنتاجية وزيادة الكفاءة التشغيلية.