هيئة الطيران المدني الباكستانية تصدر توجيهات جديدة للرحلات القادمة من أفغانستان

أصدرت هيئة الطيران المدني الباكستانية أمس السبت، توجيهات جديدة للرحلات الجوية، القادمة من أفغانستان، ولعبور المجال الجوي الباكستاني.

وتنص التوجيهات العامة الجديدة على أن الرحلات الجوية التي تدخل المجال الجوي الباكستاني من أفغانستان يجب أن تقدم الآن إشعارا مسبقا قبل 15 دقيقة على الأقل، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وأوضحت الهيئة أن خدمات الطيران داخل المجال الجوي الباكستاني ستكون متاحة بمجرد تقديم إشعار مسبق.

وأضافت الهيئة أنه يمكن للرحلات الجوية داخل المجال الجوي الباكستاني الوصول إلى خدمات الحركة الجوية بإشعار مسبق. وسيتم توسيع هذا العرض عبر مراكز مراقبة المناطق في كراتشي ولاهور وإسلام آباد.