قال الدكتور علي الدين هلال، المقرر العام للمحور السياسي، إن الإصلاح السياسي الهدف الرئيسي من جلسات لجان المحور الـ5 بالحوار الوطني.

وأضاف خلال جلسة لجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي، اليوم الأحد، أن لجان المحور التي تشمل: حقوق الإنسان والحريات العامة، والأحزاب، والنقابات والعمل الأهلي، والمحليات، ومباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، تتداخل مع بعضها؛ للتقدم بعدة خطوات على طريق الإصلاح السياسي وبناء الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن التقرير الذي رفعه مجلس الأمناء عارضًا توصيات المحور السياسي في المرحة الأولى، لا يتعامل مع كل موضوع كجزيرة مستقلة، بل يبرز الترابطات بين التمثيل النيابي وقانون الانتخابات وقانون تقسيم الدوائر وحرية الإعلام والحريات العامة والنقابات العمالية وغيرها.

ونوه أن «الإصلاح طريق طويل له مؤيدون ومعارضون»، مضيفًا: «مع ذلك يجب أن نعلم جميعًا أن علينا التحرك بشكل تدريجي، فجوهر الإصلاح هو العمل التدريجي في الخطوات، مع وجود رؤية للمسار والنتيجة».

وأوضح أنه دخل العمل السياسي عام 1964، في إطار منظمة الشباب العربي الاشتراكي، واصفًا المنظمة بأنها «المساحة الأولى التي تعلم فيها كل مهارات العمل السياسي بحلوها ومرها».

واكمل: «تابعت وراقبت كباحث وأستاذ جامعي صعود وهبوط أشكال نظم الحكم التي مرت على مصر، وعلمتني الحياة أن التغيير يأتي خطوة خطوة، وأن التغير الكيفي السريع بمقدمات غير موجودة لا يستمر، والمثال ثورة 25 يناير 2011».