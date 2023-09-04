اليابان تقدم قرضا بأكثر من 100 مليون دولار للأردن لدعم الإصلاحات الاقتصادية

قدمت الحكومة اليابانية قرضا بأكثر من 100 مليون دولار للأردن لدعم الإصلاحات الاقتصادية.

وجاء الإعلان عن القرض خلال اجتماع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي، مع نظيره الياباني، هاياشي يوشيماسا اليوم الأحد، حيث عقدا الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين المملكة واليابان.

وبحث الوزيران، خلال الجولة، آليات تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري والدفاعي والأمني، والبرامج التي اتفق عليها البلدان لتحقيق ذلك.

وأكد الصفدي وهاياشي استمرار البلدين في تطوير التعاون بينهما في مختلف المجالات، وبما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين الأردن واليابان.

وتبادل وزير الخارجية الياباني ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، اليوم بعد انتهاء جولة الحوار الاستراتيجي، المذكرات الخاصة بقرض بقيمة 102.8 مليون دولار لدعم الموازنة العامة في مجال إصلاح وتعزيز قطاع الكهرباء، ومنحة بقيمة 6.4 مليون دولار مقدمة من الحكومة اليابانية ومن خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) لتمويل مشروع تعزيز قدرة تشغيل نظام الطاقة.

كما بحث الصفدي وهاياشي عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي مؤتمر صحفي مشترك قال الصفدي: "عقدت اليوم والوزير (هاياشي) الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين بلدينا"، مؤكدا أن هذا الحوار عكس التزام المملكة واليابان بالمضي في مسار التعاون الإيجابي البناء بين البلدين في المجالات كافة، لاسيما مجالات الطاقة والمياه والاستثمار والدفاع ومكافحة الإرهاب.

من جانبه، أكد الوزير الياباني استمرار بلاده في تقديم الدعم لعملية الإصلاح الاقتصادي والمالي في الأردن، واستمرارها بدعم اللاجئين.

وذكرت وكالات الأنباء الأردنية (بترا) أن قيمة المساعدات المالية المقدمة من اليابان للمملكة خلال الفترة من 1999 وحتى 2023، بلغت حوالي 1.9 دولار أمريكي، منها ما يزيد عن 600 مليون دولار كمنح، و1.3 مليار كتمويل ميسر.

كما دعمت اليابان خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية في عام 2022 بما قيمته 8 مليون دولار، وتعهدت بتقديم 11مليون دولار في عام 2023.