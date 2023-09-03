وفاة 7 أشخاص جراء التقلبات الجوية في الجزائر

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أفاد جهاز الدفاع المدني في الجزائر، اليوم الأحد، بوفاة 7 أشخاص جراء التقلبات الجوية التي شهدتها ولايتي تلمسان والبيض في الساعات الأخيرة.

وقال جهاز الدفاع المدني "الحماية المدنية"، في بيان صحفي اليوم، إن 4 أشخاص (رجلان وامرأتان)، لقوا حتفهم جراء انجراف السيارة التي كانت تقلهم بعد ارتفاع منسوب مياه واد الدالية ببلدة باب العسة بولاية تلمسان "600 كيلومتر غربي الجزائر".

وأشار إلى انتشال 3 أشخاص أخرين، جراء التقلبات الجوية التي شهدتها ولاية البيض "600 كيلومتر جنوبي غربي البلاد"، وهم امرأتان بواد الدفلي ورجل بواد قرية بن جراد.

ولفت إلى أن عملية البحث عن شخصين آخرين لا تزال متواصلة.