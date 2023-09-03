رئيس وزراء أرمينيا: الاعتماد بالكامل على روسيا أمنيا «خطأ استراتيجي»

قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، إن سياسة بلاده بالاعتماد على روسيا فقط لضمان أمنها هو خطأ استراتيجي لأن موسكو ليست قادرة على الوفاء بذلك ولأنها بصدد تقليص دورها في المنطقة.



وأضاف في مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية نُشرت، اليوم الأحد، أن روسيا أخفقت في ضمان أمن أرمينيا في مواجهة ما قال إنه اعتداء من أذربيجان فيما يتعلق بمنطقة ناجورنو قرة باغ المتنازع عليها.



وأشار إلى أن موسكو، التي يربطها اتفاق دفاعي مع أرمينيا ولديها قاعدة عسكرية هناك، لم تعتبر بلاده موالية لها بما يكفي وقال إنه يعتقد أن روسيا في طريقها للانسحاب من دورها في منطقة جنوب القوقاز، وفقا لوكالة رويترز.



وأوضح أن بلاده في ظل ذلك تحاول تنويع ترتيباتها الأمنية، في إشارة فيما يبدو لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومحاولاتها لتوثيق العلاقات مع دول أخرى في المنطقة.



وقال باشينيان للصحيفة "البنية الأمنية لأرمينيا مرتبطة بنسبة 99.999% بروسيا بما يشمل شراء الأسلحة والذخائر".



وتابع قائلا "لكن اليوم نرى أن روسيا نفسها تحتاج إلى الأسلحة والعتاد والذخيرة (بسبب الحرب في أوكرانيا) وفي هذا الموقف من المفهوم أن روسيا الاتحادية لن تتمكن من الوفاء باحتياجات أرمينيا الأمنية، حتى إذا رغبت في ذلك".



وقال "هذا المثال يجب أن يوضح لنا أن الاعتماد على شريك واحد فقط في الأمور الأمنية هو خطأ استراتيجي".



ولم يرد تعليق من موسكو بعد على مقابلة باشينيان.