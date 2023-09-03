ألغى المستشار الألماني أولاف شولتس مواعيد كانت مقررة في ولاية هيسن اليوم الأحد بسبب إصابة رياضية.

وقالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية اليوم السبت ردا على سؤال إن شولتس سقط أثناء ممارسة الركض وأُصِيْب بكدمات في وجهه مشيرة إلى أن مواعيده خلال الأسبوع الجاري لن تتأثر بهذه الإصابة باستثناء مواعيده في هيسن غدا حيث كان من المقرر أن يحضر فعاليات انتخابية هناك.

تجدر الإشارة إلى أن ولاية هيسن ستشهد انتخابات برلمانية في الثامن من أكتوبر المقبل، وتتصدر وزيرة الداخلية نانسي فيزر قائمة مرشحي حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي في انتخابات هيسن.

ووفقا لرابطة الحزب الاشتراكي في الولاية، فإن البداية الرسمية للحملة الانتخابية لفيزر ستنطلق كما هو مقرر لها في مدينة باد هومبورج، وسيرافقها خلال ذلك وزير الدفاع بوريس بيستوريوس.