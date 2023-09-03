وزير الرياضة يشهد افتتاح بطولة الجمهورية للشركات

وسط اجواء احتفالية وفنية وفي أمسية ليلية رائعة شهد مساء اليوم اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة انطلاق بطولة الجمهورية للشركات الـ 56 بالمدينة الرياضية بمحافظة بورسعيد الباسلة وبحضور محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان والتى تأتى تحت شعار "شعلة لليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد " وتأتي البطولة تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، والتي ينظمها الإتحاد الرياضي العام للشركات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وحضر حفل الافتتاح المهندس حسن كامل رئيس الاتحاد المصري الرياضي للشركات والنائب محمود حسين رئيس لجنةالشباب والرياضة بمجلس النواب، عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ والعديد من قيادات وزارة الشباب والرياضة ومجلس إدارة الاتحاد العام للشركات ورؤساء مجالس ادارات وقيادات الشركات المشاركة بالبطولة

وأشاد وزير الشباب و الرياضة، بفكرة شعار شعلة بطولة الإتحاد الرياضي العام للشركات في نسختها 56 هذا العام وهو "شعلة لليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد"، وذلك تزامنًا مع احتفالات الدولة المصرية بذكري مرور خمسين عامًا علي نصر أكتوبر المجيد.

واشار وزير الرياضة إلى اهمية ممارسة الانشطة الرياضية لدعم اتجاه الدولة المصرية ورؤية 2030 والذي يعزز مبدأ جودة الحياة للمواطن المصري وإدراك لأهمية ممارسة الرياضة بصفة عامة ، فيكفي أن نعرف أن ممارسة العاملين للنشاط والدخول باجواء المنافسة الرياضية يؤدي الى زيادة في نسبة المساهمة في الناتج المحلي حيث يغيير فكر وثقافة العامل وتعديل الحالة النفسية والمزاجية والتى بالطبع تؤدي الى زيادة معدل الانتاج.

فيما اثني اللواء عادل الغضان على حرص وزير الرياضة على حضور افتتاح دوري الشركات على مدار السنوات الماضية وهو ما يعطى انطباع جيد بأهمية الحدث الرياضي الكبير لقطاع كبير وهام من الرياضيين والعاملين بالشركات المشاركة بتلك المنافسات الرياضية .

فيما توجه المهندس حسن كامل رئيس الاتحاد الرياضي للشركات، بالشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على الدعم والمساندة الدائمة للبطولة، وتوفير كل التسهيلات والمتطلبات التى ساهمت فى نجاح البطولة، وكذلك التنسيق بشأن التأكد من كافة التجهيزات المطلوبة مع الجهات المعنية بالشكل الذي يحقق للبطولة النجاح علي مختلف الأصعدة

مضيفا أن بطولة الجمهورية للشركات في نسختها الـ ٥٦ تشتمل على عدد " ١٣٧ "مسابقة، بمشاركة حوالي ما يقارب الواحد وعشرين الف مشارك من ٣١٥ شركة وتستمر الفاعليات والمنافسات لشهر كامل بداية من الأول من سبتمبر لهذا العام وتشارك الشركات من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية.