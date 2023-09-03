القوات الروسية تشن هجمات على مركز التحكم في الطائرات المسيرة الأوكرانية في منطقة خيرسون

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أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية رومان كودريان، لوكالة تاس الروسية للأنباء، أن جنود المجموعة القتالية شنوا هجمات على مركز التحكم في الطائرات المسيرة في منطقة خيرسون، بالإضافة إلى مخزن للأسلحة والمركبات القتالية المدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقال كودريان " تم الحاق أضرار بمخزن للأسلحة والمركبات القتالية المدرعة ومركز التحكم في الطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية باستخدام القوة النارية"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف كودريان أنه تم تدمير مدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز إم 777 قرب مستوطنة إنجوليتس.

وقال كودريان إن الوحدات القتالية التابعة لمجموعة دنيبر القتالية نفذت أكثر من 50 هجمة باستخدام القوة النارية ضد المواقع الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف كودريان "تم تدمير مدفع هاون ومدفع هاوتزر من طراز دي-30 مع طاقميهما في منطقة مستوطنات جونشارنايا وبورجونكا وفيروفكا وأوترادوكامينكا".