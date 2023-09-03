رئيس وزراء العراق يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق في مقتل مدني وإصابة آخرين في كركوك

وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساء اليوم السبت، بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة أحد المواطنين وسقوط عدد من الجرحى على خلفية الأحداث التي وقعت في محافظة كركوك/250 كم شمالي بغداد /.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يحيى رسول عبدالله ، في بيان صحفي، إن السوداني أكد "على محاسبة المقصرين الذين تثبت إدانتهم في هذه الأحداث وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل".

وشهدت محافظة كركوك، اليوم السبت، اضطرابات أمنية وإطلاق الرصاص، على خلفية قيام الحكومة العراقية بتسليم مبنى المقر المتقدم للعمليات المشتركة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني، أسفرت عن مقتل مدني وإصابة آخرين.

وتسود حالة من الهدوء مدينة كركوك في الوقت الحالي، بعد تطبيق إجراءات حظر التجوال وانتشار القوات العراقية في الشوارع.