 التشيك: وزارة العدل تطرح مشروع قانون ينص على أن العقاب البدني للأطفال غير مقبول - بوابة الشروق
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التشيك: وزارة العدل تطرح مشروع قانون ينص على أن العقاب البدني للأطفال غير مقبول

براغ - د ب أ
نشر في: الأحد 3 سبتمبر 2023 - 12:43 م | آخر تحديث: الأحد 3 سبتمبر 2023 - 12:43 م

طرحت وزارة العدل التشيكية مسودة تعديل للقانون المدني، ينص على أن العقاب البدني للأطفال "غير مقبول".

ومع ذلك، فإن مسودة التعديل لا تفرض عقوبات على الآباء، الذين يختاون استخدام الضرب على المؤخرة أو الصفع كإجراء تأديبي، حسب "إذاعة براغ" التشيكية اليوم الأحد.

وتردد أن الهدف من التعديل هو جعل الآباء يفكرون في وسائل تعليمية أكثر ملاءمة. تأتي هذه الخطوة في إطار خطة حكومية أوسع نطاقا لمكافحة العنف المنزلي.

وطبقا لنتيجة استطلاع رأي تم إجراؤه في يوليو الماضي، فإن ثلثي الآباء التشيكيين يستخدمون أو قد استخدموا العقاب الجسدي عند التعامل مع سوء سلوك أطفالهم.

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