السناتور كامالا هاريس (ديمقراطية من كاليفورنيا تشارك في مظاهرة مع عمال شركة ماكدونالدز المضربين في لاس فيجاس بولاية نيفادا. صورة من أرشيف رويترز.

زعم كتاب جديد حول إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن نائبته كامالا هاريس "تجعل الحياة شديدة الصعوبة" في البيت الأبيض، واصفا هاريس بأنها تمتلك "أذن أرنب" لرصد أي انتقادات، في إشارة إلى قدرتها على معرفة كل انتقاد لها بشكل فوري.

وأوضحت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن الكتاب المعنون "ذا لاست بوليتيشن"، أو "آخر سياسي"، والذي أعده الصحفي فرانكلين فور، يقول إن هاريس تملك ما يصفه أحد زملائها بـ"أذن الأرنب" متى ما كان هناك إشارة لانتقادات لها - سواء في البيت الأبيض أو في الصحافة-، بدا أنها تصبح على دراية بالأمر فوراً.

وأضاف أنه "بدلاً من تجاهل الأمر، أرادت معرفة من يتحدث بالسوء عنها، وماذا يقولون".

وقال فور إنه عندما قرأت هاريس ذات مرة ما وصفه بـ "قصة مدمرة" على موقع إخباري "بشأن سوء إدارتها لفريقها"، استجابت نائبة الرئيس الأمريكي "من خلال تجميد مساعد لفترة وجيزة اشتبهت في تعاونه مع المراسلين الصحفيين".

وأشار مؤلف الكتاب إلى أنه في حين عامل الرئيس الأمريكي جو بايدن، هاريس باحترام لا يشوبه شائبة، لكنه لم يسلمها ببساطة الدور الجوهري الذي لعبه في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما".

وزعم أن بايدن حين كان نائب للرئيس الأمريكي قام "بسد الفجوات في مسيرة أوباما"، لكنه يقول إن هاريس لا تؤدي للرئيس بايدن الدور نفسه.

ويزعم الكاتب أن "رون كلين تولى دور مرشد هاريس"، وأوضح: "اعتبر كلين نفسه خبيراً مقيما بالمبنى بشأن نائبة الرئيس، بالنظر إلى أنه عمل مع أل جور وجو بايدن عندما كان يشغل منصب نائب الرئيس.

وتابع: "لكنه عانى لمساعدة هاريس بشكل مثمر، وشعر أنها تجعل الحياة صعبة للغاية من خلال فرض كل أنواع القيود على نفسها".

ومضى قائلا: "أخبرته بأنها لم ترد العمل على قضايا المرأة أو أي شيء متعلق بالعرق"، موضحا "أرادت أن يكون لمكتبها أغلبية نسائية – وأن يكون لديها امرأة سمراء بمنصب كبيرة الموظفين".

وأشار الكاتب إلى أن هاريس بحثت باستمرار عن قضايا تضيفها إلى محفظتها، لكنها كانت غير سعيدة بما يقترح عليها". وتابع: "كان يوجهها طاقم لم تعرفه ولم تثق بهم".

