الكويت: مرسوم أميري بتعيين وزيرين للمالية والتربية

أعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الأحد، تعيين فهد عبدالعزيز حسن الجارالله وزيراً للمالية، والدكتور عادل علي إبراهيم المانع وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.



وأدي الوزيران اليمين الدستورية أمام نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.



وكان وزير المالية الكويتي مناف الهاجري قدم استقالته في يوليو الماضي.



وجاءت الاستقالة بعد أقل من شهر على تشكيل الحكومة بسبب خلافات حول نقل تبعية الهيئة العامة للاستثمار إلى وزير الشؤون الاقتصادية والاستثمار.



كما جاءت استقالة وزير التربية الدكتور حمد العدواني ايضا في الشهر قبل الماضي بعد تصادمه مع نواب في البرلمان بسبب قراره إلغاءالبعثات الخارجية لطلاب تخصص الطب في مصر والأردن، بالإضافة إلى مشاكل أعداد مقاعد المدارس الخاصة والحكومية.