وزير إندونيسي يطالب شباب الـ «آسيان» بالمشاركة في برامج الاستثمار المستدام

طلب وزير السياحة والاقتصاد الإندونيسي ساندياجا صلاح الدين أونو من الشباب في منطقة الآسيان المشاركة بشكل مشترك في برامج المساعدة للاستثمار المستدام.

وأضاف: "ركزنا من قبل على المنافسة، لكننا لم نستكشف التعاون حقا. وبالتالي، فإننا نركز على برامج المساعدة المجتمعية، ونريد أن يهتم جيل الشباب أيضا ببرامج المساعدة"، بحسب وكالة أنتارا للأنباء اليوم السبت .

أدلى أونو بهذا التصريح في منتدى أعمال جيل المستقبل لرابطة دول جنوب شرق آسيا اليوم السبت.

والمنتدى هو فعالية تعقد على هامش قمة الآسيان للأعمال والاستثمار ، التي سيعقدها المجلس الاستشاري للأعمال في رابطة الآسيان يومي 3 و 4 سبتمبر الجاري في جاكرتا.

وأشار أونو إلى أنه بعد جائحة كوفيد-19، التي كانت فترة صعبة من جميع الجوانب، يشجع العالم حاليا الانتعاش الاقتصادي الذي يمكن أن يفتح المزيد من الفرص لخلق فرص العمل.

وأضاف أن جيل الشباب بحاجة إلى أن يصبح أكثر انخراطا لجذب المزيد من الاستثمارات المستدامة، لا سيما في السياحة والاقتصاد الإبداعي.

وقال كذلك إن إندونيسيا لديها عدد من البرامج المفتوحة للتآزر والتعاون لقادة الأعمال المستقبليين فيما يتعلق بالقرى السياحية والاقتصاد الإبداعي وريادة الأعمال الرقمية وغيرها.