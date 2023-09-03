أعرب عدد من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان عن القلق البالغ بشأن مشروع قانون جديد في إيران، يدرسه البرلمان في الوقت الراهن، يفرض سلسلة من العقوبات الجديدة على النساء والفتيات اللاتي لا يرتدين الحجاب.

وقال الخبراء، في بيان صحفي، إن مشروع القانون يمكن أن يوصف بأنه شكل من أشكال الفصل بين الجنسين، إذ يبدو أن السلطات تحكم "عبر تمييز منهجي بهدف قمع النساء والفتيات لإخضاعهن بشكل تام".

وقال الخبراء الأمميون المستقلون: "إن التشريع المقترح بشأن دعم الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب والقيود الفعلية الراهنة، كلها تمييزية وقد تصل إلى الاضطهاد حسب الجنس والنوع".

ووفق الخبراء، يفرض التشريع المقترح عقوبات شديدة على النساء والفتيات لعدم الامتثال لارتداء الحجاب، بما يؤدي إلى تطبيق القانون بشكل عنيف.

وأضاف خبراء حقوق الإنسان إن التشريع ينتهك أيضا الحقوق الأساسية بما فيها الحق في المشاركة في الحياة الثقافية وحظر التمييز بسبب الجنس والنوع وحرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي والوصول إلى الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية وحرية الحركة.

وحذر الخبراء من أن مشروع القانون يسعى، عبر استخدام مصطلحات مثل "العري، وعدم العفة، وعدم ارتداء الحجاب، وسوء الملابس، والأفعال المنافية للآداب العامة التي تؤدي إلى تعكير صفو السلام"، إلى السماح للمؤسسات العامة بحرمان من لا تمتثلن للحجاب الإجباري من الخدمات والفرص الأساسية، مشيرين إلى أن العقاب قد يطال أيضا مديري ومسؤولي المنظمات الذين لا ينفذون القانون.

وقال الخبراء: "إن استخدام الأخلاق العامة كسلاح لحرمان النساء والفتيات من حرية التعبير يضعف تمكينهن بشدة ويؤدي إلى ترسيخ وتوسيع نطاق التمييز والتهميش بين الجنسين، مع ما يترتب على ذلك من عواقب سلبية أوسع نطاقا على الأطفال والمجتمع ككل".

ووفق الخبراء تم تقديم مشروع قانون العفة والحجاب إلى البرلمان في 21 مايو 2023، ومنذ ذلك الحين، تم تعديله عدة مرات، لتشمل المسودة الأخيرة زيادة كبيرة في عدد العقوبات.

وفي 13 أغسطس، صوت البرلمان لصالح تفعيل المادة 85 من الدستور التي تسمح للجنة برلمانية بمراجعة التشريعات دون إجراء مناقشة عامة.

وحث الخبراء السلطات على إعادة النظر في تشريع الحجاب الإلزامي بما يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان التمتع الكامل بحقوق الإنسان لجميع النساء والفتيات في إيران.