جدل يلاحق البابا فرانسيس بعد ظهور مقطع فيديو وهو يقول الأم العظيمة روسيا

أثارت مكالمة فيديو أجراها البابا فرنسيس مع شباب كاثوليك في روسيا، جدلًا مطلع هذا الأسبوع، بعدما وصفهم فيها بأنهم ورثة «الأم العظيمة روسيا»، و«ثقافة عظيمة، وتقليد إنساني عظيم».



وتم استنكار هذه اللغة من قبل متحدث باسم الحكومة الأوكرانية باعتبارها دعاية إمبريالية روسية، مما اضطر الفاتيكان إلى إصدار توضيح يقول فيه إن «البابا لم يكن ينوي تعزيز الطموحات الإمبراطورية لأي شخص، وإنما مجرد تشجيع الشباب الروسي على الترويج أفضل ما في ثقافتهم».



ثم اتضح أن البابا - في لقاء مع اليسوعيين خلال رحلته أخيرة إلى البرتغال - خاطب الكاثوليك في الولايات المتحدة، قائلا إن بعض منتقديه المحافظين متخلفون وأنهم يستبدلون الإيمان بالإيديولوجيا.



وبشكل واضح، فإن هذه التعليقات لم تلق قبولاً في بعض الأوساط الكاثوليكية الأمريكية المحافظة، وذلك بحسب ما نشره موقع «CNN عربية».



ومن المقرر أن يجري البابا فرنسيس، واحدة من أبرز الرحلات البابوية في التاريخ كله إلى منغوليا، المجتمع ذو الأغلبية البوذية والذي يضم أقل من 1500 كاثوليكي.



لكن منغوليا تقع على الحدود مع كل من روسيا والصين، مما يمنحه الفرصة لإشراك هاتين القوتين العظميين، خاصة فيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا.