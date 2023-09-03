 الجامعة العربية تعقد الاجتماع التحضيري الثالث للقمة العربية الأفريقية الخامسة - بوابة الشروق
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الجامعة العربية تعقد الاجتماع التحضيري الثالث للقمة العربية الأفريقية الخامسة

ليلى محمد
نشر في: الأحد 3 سبتمبر 2023 - 3:39 م | آخر تحديث: الأحد 3 سبتمبر 2023 - 3:39 م
شهدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، الاجتماع الثالث للجنة التحضيرية للقمة العربية الافريقية الخامسة، التي من المقرر عقدها بالرياض في 11 نوفمبر المقبل.

وتضمن الاجتماع مشاورات بين الأمانة العامة ومفوضية الاتحاد الأفريقي والمملكة العربية السعودية (الدولة المضيفة للقمة) للوقوف على التحضيرات اللوجستية والإعداد الجيد للقمة.

كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وموضوع الدورة الخامسة للقمة العربية الأفريقية، بالإضافة الى الأنشطة والفعاليات والاجتماعات الرئيسية ذات الصلة بالدورة.

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