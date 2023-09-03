لاتفيا تواصل مغامرتها وتتأهل لدور الثمانية بمونديال السلة

واصل منتخب لاتفيا مغامرته ومفاجآته في أول مشاركة له ببطولات كأس العالم لكرة السلة، وتأهل إلى دور الثمانية بفوزه الثمين 104 / 84 على نظيره البرازيلي اليوم الأحد في المجموعة الرابعة بالدور الثاني للبطولة، المقامة حاليا في الفلبين واليابان وإندونيسيا.

وحجز المنتخب اللاتفي بطاقة التأهل الأولى من المجموعة الرابعة بالدور الثاني للبطولة، فيما ستحسم بطاقة التأهل الثانية اليوم من خلال المباراة الأخرى في المجموعة بين منتخبي كندا وإسبانيا حامل اللقب.

وأصبح المنتخب اللاتفي سادس المتأهلين إلى دور الثمانية، بعد منتخبات إيطاليا من المجموعة الأولى والولايات المتحدة وليتوانيا من المجموعة الثانية، وألمانيا وسلوفينيا من المجموعة الثالثة.