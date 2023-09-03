بابا الفاتيكان يلتقي زعماء دينيين في رحلته إلى منغوليا ويحيي قداسا

يواصل بابا الفاتيكان، فرنسيس زيارته إلى منغوليا اليوم الأحد، حيث يلتقي بممثلين عن مختلف الأديان في الدولة الآسيوية ، المتجذرة في البوذية والشامانية.

ومن المتوقع أن ينضم إلى البابا فرنسيس كاهن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في أولان باتور وزعماء دينيون آخرون في الساعة 10 صباحا (0200 بتوقيت جرينتش) في مسرح هون خارج العاصمة المنغولية.

وسيحيي البابا قداسا بعد ظهر اليوم الأحد ، يحضره نحو ألفي شخص في ستيب أرينا في أولان باتور. ومن المتوقع أن يحضر القداس زوارا من الصين إضافة إلى الكاثوليك المنغوليين .

وتستمر زيارة البابا/86 عاما/ لمنغوليا حتى يوم الإثنين المقبل.

وهناك حوالي 1500 كاثوليكي فقط في منغوليا، من أصل عدد سكان يزيد عن ثلاثة ملايين نسمة. والديانتان الرئيسيتان في البلاد هما البوذية والشامانية.

ومنغوليا هي أكبر دولة غير ساحلية في العالم، وتقع بين روسيا والصين.