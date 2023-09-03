إندونيسيا تصدر تأشيرات دخول ذهبية لجذب المستثمرين الأجانب

تعتزم إندونيسيا، إصدار ما يطلق عليها تأشيرات الدخول الذهبية، التي تتيح للأجانب الذين يقومون باستثمارات كبيرة البقاء في البلاد لفترة تتراوح ما بين 5 و10 أعوام، ضمن جهودها لتعزيز التنمية الاقتصادية للبلاد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن المدير العام لإدارة الهجرة سيلمي كريم، قال في بيان صحفي صدر أمس السبت، إن كل فرد يستثمر نحو 350 ألف دولار في أسهم بالشركات العامة، أو في مدخرات، أو في حسابات ودائع، أو سندات حكومية سوف يحق له البقاء في إندونيسيا لمدة خمسة أعوام، أو إذا استثمر 700 ألف دولار سوف يحق له البقاء لمدة عشرة أعوام.

وجاء في البيان، أنه سوف يتم السماح بمنح تأشيرة تتيح البقاء في إندونيسيا خمسة أعوام في حال قام فرد بتأسيس شركة بقيمة لا تقل عن 2.5 مليون دولار وتأشيرة تتيح البقاء لمدة 10 أعوام في حال تم تأسيس شركة بقيمة 5 ملايين دولار.

ومن المتوقع أن يحظى حاملو هذا النوع من التأشيرات بمزايا خاصة تتضمن عدم الحاجة؛ للتقدم بطلب للحصول على إقامة مؤقتة في مكتب الهجرة.