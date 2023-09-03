مساعد الرئيس الإيراني: النزاع القانوني بين وزارة الدفاع وواشنطن أكبر قضية قانونية

قال مساعد الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، محمد دهقان إن النزاع القانوني بين وزارة الدفاع الإيرانية والولايات المتحدة هو أكبر قضية قانونية لدی إیران مع الأمريكيين بعد الثورة، لافتا إلى أن الوضع یصب في صالح ایران.

وأشار دهقان، في برنامج تلفزيوني، إلى آخر تطورات متابعة قضية اغتيال القائد قاسم سليماني، موضحا أن الحكومة الإيرانية استعانت بآراء المحامين الدوليين للتعامل مع هذه القضية بشكل مهني واحترافي، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وأكد دهقان أنه في الأيام القليلة السابقة تم توجيه التحذير اللازم لأمريكا، موضحا أنه ينبغي استدعاءهم بعد إتاحة مهلة ستة أشهر للتحكيم وفقا لأنظمة محكمة العدل الدولية وفي حين رفضهم التحكيم تسجل إيران دعواها في قضية اغتيال سليماني في منظمة العدل الدولية في ربيع عام 2024.

وأعلن دهقان أنه تم رفع عدة دعاوى قضائية ضد الولايات المتحدة في محكمة التحكيم الإيرانية الأمريكية ومحكمة العدل الدولية التي تتعامل مع القضايا الكبرى بين الحكومات.

وذكّر المساعد القانوني لرئيس الجمهورية انه ووفقا للجهود والاجراءات القانونية اللازمة من قبل الحکومة، تم إدانة الحكومة الأمريكية في 30 مارس 2023 ولأول مرة حینما صدر حكم في إحدى الدعاوى القضائية المتعلقة بانتهاك الولايات المتحدة اتفاقية الثقة ومصادرتها بعض الممتلكات الإیرانية.

وأضاف دهقاني أن محكمة العدل الدولية تضم قضاة من 5 قارات صوتوا لصالح إيران، وألزموا الولایات المتحدة بتعویض الضرر عبر منحها مهلة عامين لدفع التعويضات لإيران مشیرا إلى أنه إذا لم يتم التوافق مع امریکا بشأن تقييم الضرر الناجم عن مصادرة الممتلكات الايرانية فقد نصت محكمة العدل الدولية في قرارها أنها هي ستحدد المبلغ الدقيق للتعويضات الواجب دفعها.

وختم دهقاني بأن النزاع القانوني بين وزارة الدفاع والولايات المتحدة یعد أكبر قضية قانونية لدی إیران مع الأمريكيين بعد الثورة لافتا إلى أن الوضع یصب في صالح ایران.