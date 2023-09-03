بكين: مستعدون لحل النزاع مع الجوار حول بحر الصين الجنوبي

أعربت الصين عن استعدادها لحل النزاع حول مياه بحر الصين الجنوبي مع الدول المجاورة "من خلال الحوار".

ونقلت صحيفة "جلوبال تايمز" المحلية الصادرة باللغة الإنجليزية، اليوم الأحد، عن وزير الخارجية الصيني وانج يي قوله إن بلاده "مستعدة دائما لحل الخلافات من خلال الحوار مع الدول المعنية والبحث عن سبل فعالة لإدارة الوضع البحري".

وجاءت تصريحات وانج في كلمة ألقاها خلال اجتماع قاعة المدينة العالمية 2023 عبر رابط الفيديو، أمس السبت.

يأتي ذلك بعد أيام من إصدار الصين "خريطتها الجديدة القياسية 2023"، ما أثار ردود فعل من العديد من الدول المجاورة، بما في ذلك ماليزيا والفلبين وفيتنام والهند، وفقا لوكالة الأناضول.

وتمثل خريطة الخط الصيني الشهير على شكل حرف U حوالي 90% من بحر الصين الجنوبي، وهو أحد أكثر الممرات المائية المتنازع عليها في العالم ومصدرًا للتجارة بقيمة تزيد عن 3 تريليونات دولار سنويًا.

وأضاف وانج أن "محاولات قوى معينة من خارج المنطقة لتقويض السلام في بحر الصين الجنوبي لن تنجح".

ومستشهداً بالصراع الروسي الأوكراني المستمر، قال إن "الأزمة الأوكرانية يجب ألا تتكرر أبدا في آسيا، وأنه ينبغي تعزيز الأمن الإقليمي من خلال الحوار والتعاون".

والأربعاء، قالت ماليزيا إنها لا تعترف بمطالبات بكين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه كما هو موضح في الخريطة الصينية الجديدة.

وقالت وزارة الخارجية الماليزية إن "الخريطة تشمل المناطق البحرية الماليزية، وبالتالي فإنها ليس لها أي تأثير ملزم على ماليزيا".

وترى فيتنام إن إصدار الخريطة يظهر انتهاكًا لسيادتها، فيما احتجت تايوان، التي تعتبرها الصين "إقليما منشقا"، على الخريطة الجديدة.