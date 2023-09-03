رئيس وزراء باكستان: أحداث العنف في 9 مايو الماضي كانت محاولة انقلاب

وصف رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنوار الحق كاكر أحداث العنف التي وقعت في التاسع من مايو الماضي بأنها كانت "محاولة انقلاب وإشعال حرب أهلية، استهدفت قائد الجيش وفريقه في الجيش".

وأدان كاكر في حوار مع برنامج على قناة جيو نيوز أحداث العنف التي أعقبت إلقاء القبض على عمران خان رئيس الوزراء الأسبق ورئيس حركة إنصاف لاتهامه بالفساد في مايو الماضي.

وقال " العالم كله رأى أعمال التخريب والحرق العمد في التاسع من مايو الماضي، كما كتبت الصحف الدولية عن هذه المأساة. هذا النوع من التلاعب غير مقبول في أي شكل من أشكال الحكم ".

وأوضح كاكر في أول حوار خاص له أن الحكومة لا تريد أن تخلق انطباعا بأنه يتم الانتقام ممن شاركوا في أعمال العنف.

مع ذلك، أشار إلى أنه إذا لم يتم اتخاذ إجراء قانوني ضد من انتهكوا القوانين ولجأوا للعنف، سوف" نعتبر مشاركين في هذه المسألة".

كما تحدث كاكر بشأن سياسة إسلام آباد تجاه حركة طالبان باكستان والجماعات المحظورة الأخرى.

وقال " الدولة لديها إمكانيات للتفاوض وممارسة القوة للتعامل مع حركة طالبان باكستان أو أي منظمة محظورة أخرى".